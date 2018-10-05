Sezona kötü başlayan ve ligde 7 haftada 7 puan toplayabilen Fenerbahçe'de yönetim flaş bir karara imza attı. Sarı-lacivertliler teknik heyetten Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı ile yollar ayrılırken futbolculardan Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar da süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

Son iki sezondur yediği hatalı goller ve düşük performansı nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların eleştiri odağındaki Volkan Demirel'in sözleşmesi geçen sezon sonu itibarıyla sona ermişti. Fenerbahçe tecrübeli kaleci ile bu yaz sözleşme yenilemişti. Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasının ardından 3 Temmuz'da kadroda bulunan futbolculardan, kadroda bulunan oyuncu kalmadı.

Bip Spor'un haberine göre kadro dışı bırakılan üç futbolcu, bu kararı telefonla öğrendi. Haberde, 18:00'da gelen telefonda futbolculara "Kadro dışı kaldınız" denirken gerekçe gösterilmediği kaydedildi.

Öte yandan A Takım teknik heyetinde Aykut Kocaman döneminden bu yana görevde olan Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı’yla da yollar ayrıldı...

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, sezon başından bugüne kadarki gelişmeler ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmeler sonucunda;

- Futbol A Takımımız teknik heyetinden Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı ile yollarını ayırma kararı almıştır.

- Aynı zamanda, Futbol A Takımımız oyuncularından Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın da süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

Gereken hallerde Kulübümüzün yeniden yapılanma hedefleri doğrultusunda benzer inisiyatif ve tasarrufların sürebileceğini ve lüzum halinde alınan kararlar ile ilgili kamuoyunun gerekli ölçü ve şekilde aydınlatılacağını önemle bildiririz."

Şampiyonlar Ligi'nden elenerek başlayan Fenerbahçe, lige de kötü bir giriş yapmış ve ilk 4 haftada 3 mağlubiyet yaşamıştı. Atiker Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönerek yara saran sarı-lacivertliler sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetmiş ve ardından Beşiktaş'la evinde 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor'a da 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, Cocu yönetimindeki 10. resmi maçında 6. mağlubiyetini almıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'yı 2-0'la geçen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'ne geçen günlerde yazdığı yazıda "Fenerbahçe için doğru olduğunu düşündüğümüz kararı, olması gereken yerde ve zamanda alacağımızı, gerektiğinde kimseyle yolları ayırmak konusunda da tereddüt etmeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim. Kabul edemeyeceğimiz bu sorunu ivedilikle gidermek için muhtelif tedbirleri önümüzdeki günlerde alacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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