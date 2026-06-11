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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'den Aykut Kocaman açıklaması!

        Fenerbahçe'den Aykut Kocaman açıklaması!

        Fenerbahçe Kulübü, son günlerde çeşitli yayın organlarında çıkan teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman ile anlaşıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz halihazırda hiçbir teknik direktör ile anlaşma yapmamıştır" denildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 18:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        F.Bahçe'den Aykut Kocaman açıklaması!

        Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman ile anlaşıldığı ve Volkan Demirel ile Selçuk Şahin'in de teknik heyette yer alacağı şeklinde çıkan haberleri yalanladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; yönetim kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır. Basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmemelerini önemle rica ediyoruz. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde, kulübümüz ilgili basın mensupları hakkında şikâyetçi olma hakkını saklı tutmaktadır

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