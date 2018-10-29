Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, teknik direktör Phillip Cocu'nun görevden alınmasını şöyle değerlendirdi:

"Bu performans bize yakışmaz. Yönetim kurulumuzun aldığı kararla yollarımızı ayırdık. Böyle gitmeyeceği bugünkü mağlubiyetle belgelenmiş oldu. Bununla birlikte bazı oyuncuların performansı da hakikaten Fenerbahçe'ye yakışacak durumda değil. Oyuncularımızı da bir daha çeki düzen vermeleri açısından uyarmakta fayda var. Bir nokta var ki, hiç dikkate almadığımız, bugünkü hakem hatası. Kabul edilir gibi değildi. 0-0'ken Skrtel'in pozisyonu, çalınan çalınmayalar dikkate alınmalı. Bardağı taşıran başka bir damla oldu. Bunların hiçibir mağlubiyetin sebebi olamaz. Bunların arkasına sığınacak değiliz. Futbolcular da bundan nasibini almalı. Cocu da baş sorumlu olarak bedelini ödemiştir. Karar neticesinde hocamızla yollarımızı ayırdık. Alacağımız kararları en kısa sürede sizlere bildireceğiz."

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