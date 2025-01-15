Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Livakovic
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama teşhis edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama teşhis edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda, T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Dominik Livakovic’in Ataşehir Acıbadem Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
EN AZ 3 HAFTA YOK
Tedavisine başlanan Hırvat kalecinin en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.