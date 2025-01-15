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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Livakovic - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Livakovic

        Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama teşhis edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 17:03 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:13
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        Fenerbahçe'de Livakovic tekrar sakatlandı!
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        Fenerbahçe, Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama teşhis edildiğini açıkladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda, T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Dominik Livakovic’in Ataşehir Acıbadem Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        EN AZ 3 HAFTA YOK

        Tedavisine başlanan Hırvat kalecinin en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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