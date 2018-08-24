Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Habertürk'ün edindiği bilgilere göre sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı Diego Reyes, bu gece 00:00 sularında İstanbul'da olacak. Meksikalı savunmacı bu sabah kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla "Yeni evime gidiyorum. Yeni bir maceraya başlayacağım için heyecanlı ve mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.
Porto ile olan sözleşmesi bu yaz itibariyle sona eren ve yeni sezon hazırlıklarını futbola başladığı kulüp olan Club America'nın tesislerinde sürdüren 25 yaşındaki savunmacının sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçeli yapacak sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Avrupa futboluna 2013 yılında 7 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek Porto'yla atan Diego Reyes, 2015 yılında La Liga ekiplerinden Real Sociedad'a, 2016'da da yine İspanyol ekibi Espanyol'a kiralanmıştı.
BİR BAKIŞTA DIEGO REYES
Tam adı: Diego Antonio Reyes Rosales
Doğum tarihi: 19 Eylül 1992
Yaşı: 25
Uyruğu: Meksika
Mevki: Defans - Stoper
Ayak: Sağ
Güncel piyasa değeri: 5 milyon Euro
Son sezon performansı: 24 maç 3 gol 1 asist
Oynadığı kulüpler: Club America, Porto, Real Sociedad, Espanyol
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