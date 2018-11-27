Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Andre Ayew, maç içinde sakatlık yaşamış ancak oyuna devam etmişti. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un edindiği bilgiye göre; Ayew, elindeki sakatlık nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

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