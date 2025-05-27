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        Galatasaray'dan Yunus Akgün açıklaması!

        Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 16:06 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:54
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        G.Saray'dan Yunus Akgün açıklaması!
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        Galatasaray'ın 24 yaşındaki oyuncusu Yunus Akgün, sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdi.

        Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz olan Medicana’da, kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Kulüp sağlık ekibimizin tedavisine hızlıca başladığı oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz." denildi.

        3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

        Konuyla ilgili son detayları HT Spor muhabiri Çağatay Çelik aktardı. Çelik, "Yunus Akgün'e, Ocak ayının sonlarına doğru yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olması tavsiye edilmişti. Oyuncu, ameliyatı sezon sonuna erteledi ve planlanan program doğrultusunda bu ameliyat gerçekleştirildi. Milli oyuncunun 3 hafta sonra sahalara dönmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

        Yunus Akgün bu sezon 44 maça çıkarken 12 gol - 14 asistlik performans gösterdi.

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