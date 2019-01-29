Santrfor transferini bir türlü bitiremeyen Galatasaray yönetimi, "anlaşabildiği isimleri" Fatih Terim vetosu nedeniyle, Terim'in istediği isimleri de "maddi şartlar" nedeniyle; alamadı.



Transfer penceresinin kapanmasına çok az bir süre kala bugün Kasımpaşa ile masaya oturan Galatasaray yönetimi önce Eren Derdiyok + Serdar Aziz ve bir miktar para formülünü sundu. Kısa bir süre önce, Senegalli santrfor için 11 milyon Euro teklifi geri çeviren Kasımpaşa ile yapılan görüşmelerde bugün gelinen son nokta, 13 milyon Euro bonservis bedelinde takılı kaldı. En azından yansıyan iddialar bu yöndeydi. Tarafların yeniden görüşeceği söyleniyor.



Ancak akşam saatlerinde Galatasaray mesaj gruplarında "sürpriz bir isim varmış" mesajları düşmeye başladı.



O sürpriz isim Adis Jahovic..

Fatih Terim'in ilk tercihi Diagne olsa da Konyaspor'un santrforu için de girişimlerin gizlilikle yürütüldüğü iddia ediliyor. Yarın bu iki isimden birinin sonuçlanacağı bir iddia... Diğer iddia ise transfer için sıkışan yönetimin, her iki takımın da (Kasımpaşa ve Konyaspor) santrforlarını sarı kırmızılı kulübe çok da rahat bırakmak istememesi nedeniyle; Loic Remy konusunda Terim'i yeniden ikna etme girişimlerine başlayacağı.