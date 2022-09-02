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Son dakika haberi - Galatasaray, Icardi'yi bekliyor

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri... Cimbom golcüsünü bekliyor. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint Germain forması giyen Mauro Icardi ile anlaşma sağladı. Fransız ekibinin onay vermesi halinde transfer tamamlanacak. İşte son dakika haberinin detayları

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     29 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibine 92 maçta 38 gol, 10 asistlik katkı verdi.

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