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30 yaşındaki Kerem Demirbay için yaklaşık 3 ve 4 milyon euro arasında bir bonservis ücretinin olacağı belirtildi.

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Bayer Leverkusen, en son 2019/20 sezonunda Demirbay’ı 32 milyon euro karşılığında Hoffenheim’dan renklerine bağlamıştı. Orta saha oyuncusu, ayrıca Leverkusen kulüp tarihindeki en pahalı oyuncu olma ünvanını elinde bulunduruyor.