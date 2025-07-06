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        Gazeteci Timur Soykan adliyeye sevk edildi

        Gazeteci Timur Soykan 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 13:49 Güncelleme: 06.07.2025 - 13:51
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        Gazeteci Timur Soykan adliyeye sevk edildi
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        Timur Soykan 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Timur Soykan hakkında X isimli sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımları sebebiyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Dün gözaltına alınan Soykan emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

        Fotoğraf: İHA

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