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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Son dakika gelişmesi: Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte Beşiktaş'ın teknik direktör adayları

Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael dönemi sona ererken Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü adayları da belli olmaya başladı. Siyah-beyazlı idareciler, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ın dışında Steven Gerrard ve Spor Toto Süper Lig'den iki ismi de gündemine aldı! İşte Beşiktaş'ta teknik direktör adayları

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  • Son dakika gelişmesi: Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar... BJK haberleri

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında alınan Hatayspor mağlubiyetiyle birlikte Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. 
  • Son dakika gelişmesi: Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar... BJK haberleri

    Deplasmanda alınan 2-1'lik mağlubiyet ve oynanan futbolda ilerleme kaydedilmemesi, siyah-beyazlı idarecilerin bardağını taşırdı.
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    Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen Beşiktaş yöneticileri, teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrılması gerektiğini bildirdi. 
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    Valerien Ismael'in sözleşmesindeki fesih bedeli üzerinde bir süredir devam eden müzakerelerde anlaşma sağlandı. 
  • Son dakika gelişmesi: Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar... BJK haberleri

    Ismael'e fesih bedeli olarak 450 bin Euro ödeneceği kaydedildi. Beşiktaş'ta yeni teknik direktör adayları da belli olmaya başladı.
  • Son dakika gelişmesi: Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar... BJK haberleri

    İŞTE ADAYLAR

    Gündeme gelen adaylardan ilki Beşiktaş'la iki şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş... 
  • Son dakika gelişmesi: Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar... BJK haberleri

    Gündeme gelen adaylardan ilki Beşiktaş'la iki şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş... 
  • Son dakika gelişmesi: Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar... BJK haberleri

    Milli Takım'daki görevinden ayrıldıktan sonra dinlenen ve bir takım çalıştırmayan Güneş, siyah-beyazlıların ilk tercihi durumunda.
  • Son dakika gelişmesi: Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar... BJK haberleri

    Tecrübeli çalıştırıcı da gün içinde konuya dair bir açıklama yaptı.
  • Son dakika gelişmesi: Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar... BJK haberleri

    A Spor'a konuşan Güneş "Beşiktaş'tan bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Bir şey olursa öğrenirsiniz" ifadelerini kullandı.
  • Son dakika gelişmesi: Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar... BJK haberleri

    Beşiktaş'ın adaylardan bir diğeri ise yine eski teknik direktörlerden Sergen Yalçın...
  • Son dakika gelişmesi: Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar... BJK haberleri

    Geçen sezon görevinden ayrılan Yalçın'ın ismi Beşiktaş'ın son iki maçında statta taraftarlarca anılmış ve uzun süre tezahürat yapılmıştı.
  • Son dakika gelişmesi: Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar... BJK haberleri

    49 yaşındaki çalıştırıcı Beşiktaş'ta geçirdiği ilk sezonunda 15 maçta 10 galibiyet almış ve 2,13 puan ortalaması tutturmuştu.
  • Son dakika gelişmesi: Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar... BJK haberleri

    Sergen Yalçın ikinci sezonunda da 2.10 puan ortalaması tutturarak sezonu iki kupayla tamamlarken üçüncü sezonunda ise 1.50 puan ortalamasında kalmış ve Aralık 2021'de Beşiktaş'a veda etmişti. 
  • Son dakika gelişmesi: Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar... BJK haberleri

    LUCESCU DA KONUŞULUYOR

    Beşiktaş'ta gündeme gelen bir diğer isim ise Dinamo Kiev'den ayrılacağı konuşulan Mircea Lucescu.
  • Son dakika gelişmesi: Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar... BJK haberleri

    Beşiktaş'ı 100. yılda şampiyonluğa taşıyan Rumen hoca, siyah-beyazlı yönetimin düşündüğü isimlerden.
  • Son dakika gelişmesi: Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar... BJK haberleri

    STEVEN GERRARD İDDİASI

    Beşiktaş'ın teknik direktör adayları tamamen yerli de değil. Siyah-beyazlıların listesinde geçen günlerde Aston Villa'da görevine son verilen Steven Gerrard da adaylar arasında.
  • Son dakika gelişmesi: Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar... BJK haberleri

    İngiliz çalıştırıcının dışında Spor Toto Süper Lig'de görev yapan 2 teknik adam da gündemde. 
  • Son dakika gelişmesi: Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte adaylar... BJK haberleri

    Bu isimlerin Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut olduğu belirtiliyor.

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