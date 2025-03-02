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        Gençlerbirliği'nde "Hüseyin Eroğlu etkisi"

        Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Hüseyin Eroğlu geldikten sonra çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmeyerek Süper Lig iddiasını güçlendirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.03.2025 - 13:08 Güncelleme: 02.03.2025 - 13:11
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        Gençler'de "Hüseyin Eroğlu etkisi"
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        Trendyol 1. Lig'in 17 haftalık ilk periyodunda istikrarlı performans sergileyemeyen başkent ekibi, play-off hattının dışında kaldı.

        Sezona başladığı teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde çıktığı 17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlılar, 23 puan topladı.

        Lige verilen araya 13. sırada giren Gençlerbirliği, Adanaspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Recep Karatepe ile yollarını ayırarak Hüseyin Eroğlu ile sözleşme imzaladı.

        Eroğlu göreve geldikten sonra farklı bir kimliğe bürünen Gençlerbirliği'nin "zirve tırmanışı" başladı.

        Yeni teknik direktörüyle çıktığı 10 maçta aldığı 7 galibiyet ve 3 beraberlikle 24 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, 47 puana ulaşarak maç fazlasıyla 2. sıraya kadar yükseldi.

        "2025'in yenilgisiz takımlarından" Gençlerbirliği, Eroğlu yönetimindeki ilk maçında Sakaryaspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

        Ardından son sıradaki Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Gençlerbirliği, 20. hafta mücadelesinde lider Kocaelispor'u başkentte 1-0 yenerek dikkatleri çekti.

        Boluspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen ve play-off hattına giren başkent ekibi, Alagöz Holding Iğdır FK'yi de aynı skorla mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

        Esenler Erokspor ile Ankara'da 1-1 berabere kaldıktan sonra deplasmanda zirve mücadelesi veren rakibi Erzurumspor FK'yi 2-1'le geçen Eroğlu'nun öğrencileri, evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u da 3-0 yenerek taraftarlarını mutlu etti.

        Ardından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Aktepe Stadı'nda 3-3 berabere kalan Gençlerbirliği, 27. hafta mücadelesinde konuk ettiği Manisa FK'yi Metehan Mimaroğlu (2) ve yeni transferi Rumen Daniel Popa'nın golleriyle 3-0 yendi.

        Gençlerbirliği, böylece Hüseyin Eroğlu yönetiminde "10 maçlık yenilmezlik serisi" yakaladı ve "İlhan Cavcav döneminde" adından hep söz ettirdiği Süper Lig'e yeniden yükselmek için iyice umutlandı.

        Dört sezondur Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği, bu süreçteki en uzun yenilmezlik serisine ulaştı. Gençlerbirliği, ayrıca bu dönemde ilk kez üst üste 4 maç kazanma başarısını Eroğlu yönetiminde gösterdi.

        Geçen sezon 8 (3 galibiyet, 5 beraberlik) ve 6 maçlık (3 galibiyet, 3 beraberlik) yenilmezlik serileri yakalayan kırmızı-siyahlı takım, son hafta play-off şansını kaybetmişti.

        - Gol ortalaması yükseldi

        Başkent temsilcisi, ligin 17 haftalık ilk periyodunda gol yollarında sıkıntı yaşadı. Bu süreçte 17 gol atabilen kırmızı-siyahlılar, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

        Gençlerbirliği, teknik direktör Eroğlu göreve geldikten sonra takım savunmasının yanı sıra hücumda da başarılı bir performans ortaya koydu. Son 10 haftada fileleri 20 kez havalandıran Gençlerbirliği, kalesinde ise 5 gol gördü.

        Son 3 karşılaşmasında da üçer gol atan başkent temsilcisi, Eroğlu döneminde maç başına 2 gol ortalaması yakaladı.

        - Metehan Mimaroğlu boş geçmiyor

        Kırmızı-siyahlıların bu sezon şu ana kadarki en golcü ismi, fileleri 11 kez havalandıran kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu oldu. Metehan, son 4 maçta da gol sevinci yaşadı.

        Bu sezon hırsı ve mücadelesiyle taraftarların sevgisini kazanan Amilton, asistlerinin yanı sıra skora 5 golle doğrudan katkı sağladı. Michal Nalepa 4 gol kaydederken, yeni transfer Popa ise son iki maçta 3 kez ağları sarstı.

        - 10 maçın 7'sinde gol yemedi

        Ligin az gol yiyen takımlarından olan Gençlerbirliği, son 10 maçının 7'sinde kalesini gole kapattı.

        Eroğlu dönemi başladıktan sonra üst üste 5 maçta gol yemeyen başkent temsilcisi, ayrıca Siltaş Yapı Pendikspor ve Manisa FK maçlarını kalesinde gol görmeden tamamladı.

        Gençlerbirliği'nin kalesinde bu sezon tüm lig maçlarında Erhan Erentürk görev yaptı.

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