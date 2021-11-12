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Getir Şok Marketler'e ortak oluyor

Kısa bir süre önce araç paylaşım şirketi Moov'u Anadolu Holding'den satın alan teslimat uygulaması Getir, gıda perakendecisi olmak için kolları sıvadı. Aldığı yatırımlar ile değerini 1 milyar doların üzerine taşıyarak 'unicorn' olan şirket, Yıldız Holding iştiraki Şok Marketler'e ortak oluyor. Şok Marketler'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Dijital sahada sinerji oluşturmak amacıyla, Şok Marketler Tic. A.Ş.'de doğrudan/dolaylı pay sahibi olan Yıldız Holding ve iştiraklerinin sahip olduğu bir kısım azınlık payların Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ye veya ilişkili şirketlerine satışı için stratejik ortaklık görüşmelerinde bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalanmıştır" denildi

Son dakika: Getir Şok'a ortak oluyor - haberler
HABERTURK.COM

Son dönemde yaptığı satın almalar ve yurtdışı açılımları ile dikkat çeken teslimat uygulaması Getir, gıda perakendecisi oluyor.

Geçtiğimiz Mart ayında aldığı yatırımlar ile değerini 1 milyar doların üzerine taşıyarak 'unicorn' statüsüne çıkan girişim, market zinciri Şok'a ortak olmaya hazırlanıyor.

Yıldız Holding bünyesindeki Şok Marketler'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Getir'in Yıldız Holding ve iştiraklerinin bir kısım azınlık paylarını almak üzere niyet mektubu imzaladığı kaydedildi.

KAP'a yapılan açıklamada, "Dijital sahada sinerji oluşturmak amacıyla, Şok Marketler Tic. A.Ş.'de doğrudan/dolaylı pay sahibi olan Yıldız Holding ve iştiraklerinin sahip olduğu bir kısım azınlık payların Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ye veya ilişkili şirketlerine satışı için stratejik ortaklık görüşmelerinde bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuyla paylaşılacaktır" denildi.

YURT DIŞINA AĞIRLIK VERDİ

Getir, kısa bir süre önce de araç paylaşım şirketi Moov'u Anadol Holding'den satın almıştı. Bu kapsamda 23 milyon doları gözden çıkaran şirket, yurt dışı atılımları çerçevesinde ise son olarak ABD'ye açıldığını duyurdu.

Son yatırım turundan sonra yurtdışı açılımına hız veren Getir’in global yolculuğu, bu yıl Ocak ayında Londra’da başladı. Kıta Avrupası’ndaki ilk durağı ise Amsterdam oldu.

Ardından Berlin ve Paris ile Avrupa’nın iki önemli ticaret merkezinde daha hizmete başlayan Getir, Temmuz ayı başında Güney Avrupa pazarında faaliyet gösteren hızlı teslimat uygulaması Blok’un tamamını satın alarak Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirdi.

Şirket şu anda İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz’de hizmet veriyor. Getir'in önümüzdeki dönemde hem Avrupa’da hem de ABD’deki faaliyet alanlarını genişletmeyi sürdüreceği belirtiliyor.

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