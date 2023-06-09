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Son dakika haberi Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi eledi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final 4'üncü maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko’yu 87-78 mağlup ederek seride durumu 3-1’e getirdi ve finale yükseldi.

Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi eledi!
HABERTURK.COM / Ajanslar

Müsabakayı, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, basketboldan sorumlu yönetici Sertaç Komsuoğlu ile yöneticiler Ahmet Ketenci, Kemal Danabaş ve İlker Dinçay yerinde takip etti.

Karşılaşmaya Wilbekin'in üst üste üçlükleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 10'a 8 üstün geçti. Sarı-lacivertliler, Wilbekin'in 11 sayıyla tamamladığı çeyreği 20-16 üstün tamamladı.

İkinci periyoda boyalı alanda iyi başlayan ev sahibi ekip, 8-0'lık seriyle öne geçti: 24-20. Micic'in 13. dakikadaki üçlüğüyle 6 sayı (27-21) üstünlüğü yakalayan lacivert-beyazlılar, aynı oyuncunun 15. dakikadaki 4 sayılık hücumuyla farkı çift hanelere çıkardı: 34-23. Fenerbahçe Beko, Wilbekin'in bireysel performansıyla ürettiği skorlarla farkı tek hanede tutmayı başarsa da soyunma odasına 45-41 Anadolu Efes üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken, 24. dakikada Motley'in basketiyle Fenerbahçe Beko, beraberliği yakaladı: 49-49. Aynı dakikada Guduric'in sayılarıyla öne geçen (49-51) sarı-lacivertliler karşısında son bölümde üst üste sayılar bulan Anadolu Efes, final periyoduna 65-61 önde girdi.

Son çeyreğe de iyi giren Anadolu Efes, 32. dakikada farkı 8 sayıya yükseltti: 71-63. Lacivert-beyazlılar, Bryant'ın üst üste sayılarıyla 35. dakikada farkı çift hanelere (76-66) çıkardı. Üstünlüğü yeniden ele alan Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun 38. dakikada üst üste bulduğu üçlüklerle farkı 3 sayıya (81-78) çekti. Bitime 47 saniye kala Bryant ile basketi bulan Anadolu Efes, farkı 2 hücuma taşıdı. Fenerbahçe Beko, Wilbekin ile hücumdan boş dönünce Anadolu Efes serbest çizgisinden bulduğu sayılarla farkı açtı ve parkeden 87-78 galip ayrıldı.

Anadolu Efes: 87 - Fenerbahçe Beko: 78

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Can Mavisu, Ali Şakacı

Anadolu Efes: Larkin 8, Micic 27, Clyburn 9, M'Baye 16, Pleiss, Bryant 25, Furkan Haltalı 2, Doğuş Balbay

Fenerbahçe Beko: Calathes 5, Wilbekin 18, Pierre, Hayes 12, Motley 16, Samet Geyik 2, Biberovic, Guduric 16, Melih Mahmutoğlu 9

1. Periyot: 16-20

Devre: 45-41

3. Periyot: 65-61

Beş faulle çıkan: 39.34 Hayes, 39.41 Guduric (Diskalifiye) (Fenerbahçe Beko)

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