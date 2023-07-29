Arda Güler Real Madrid-Barcelona maçında oynayacak mı? Carlo Ancelotti açıkladı!
Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, yaşadığı sakatlık sonrası çalışmalarına devam ederken, bu akşam oynanacak Barcelona maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, dev maç öncesi yaptığı açıklamada 18 yaşındaki milli yıldız hakkındaki soruya da yanıt verdi.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, antrenmanlarda sergilediği başarılı performansın ardından teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gözüne girerken, yaşadığı sakatlık sonrası ise henüz hazır hale gelemedi.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Barcelona ile oynanacak El Clasico'da kadroda olmayacağını açıkladı.
Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, "Arda daha yoğun antrenmanlar yapmaya başladı. Geri kalan herkes oynamaya müsait. Arda Barcelona maçının kadrosunda olmayacak tek oyuncum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan İspanyol basını ise Arda Güler'in Barcelona maçında riske edilmeyip bir sonraki hazırlık maçı olan Juventus karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığını yazdı.
Arda Güler, Real Madrid'in Manchester United'la oynadığı hazırlık maçında kadroda yer almış ancak süre alamamıştı.
Real Madrid ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği hazırlık maçı bu gece TSİ 00:00'da oynanacak.