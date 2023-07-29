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        Haberler Futbol İspanya Son dakika haberi: Arda Güler Real Madrid-Barcelona maçında oynayacak mı? Carlo Ancelotti açıkladı! - Futbol Haberleri

        Arda Güler Real Madrid-Barcelona maçında oynayacak mı? Carlo Ancelotti açıkladı!

        Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, yaşadığı sakatlık sonrası çalışmalarına devam ederken, bu akşam oynanacak Barcelona maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, dev maç öncesi yaptığı açıklamada 18 yaşındaki milli yıldız hakkındaki soruya da yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 11:12
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        Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, antrenmanlarda sergilediği başarılı performansın ardından teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gözüne girerken, yaşadığı sakatlık sonrası ise henüz hazır hale gelemedi.

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        Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Barcelona ile oynanacak El Clasico'da kadroda olmayacağını açıkladı.

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        Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, "Arda daha yoğun antrenmanlar yapmaya başladı. Geri kalan herkes oynamaya müsait. Arda Barcelona maçının kadrosunda olmayacak tek oyuncum" ifadelerini kullandı.

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        Öte yandan İspanyol basını ise Arda Güler'in Barcelona maçında riske edilmeyip bir sonraki hazırlık maçı olan Juventus karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığını yazdı.

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        Arda Güler, Real Madrid'in Manchester United'la oynadığı hazırlık maçında kadroda yer almış ancak süre alamamıştı.

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        Real Madrid ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği hazırlık maçı bu gece TSİ 00:00'da oynanacak.

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