Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK),Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi

Alınan kararla ilgili açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu´nun 10.02.2021 tarih, 47 sayılı ve GALATASARAY A.Ş.´nin başvurusu doğrultusunda yapılan olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASAY A.Ş. sporcusu ARDA TURAN´ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."