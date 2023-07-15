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        Son dakika haberi Beşiktaş'a dev çalım! Halil Dervişoğlu Galatasaray'da

        Galatasaray, daha önce Beşiktaş'la anlaştığı öne sürülen Halil Dervişoğlu için son anda devreye girip milli futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki forvetle 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 11:48
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        Beşiktaş'a dev çalım! Halil Galatasaray'da
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        Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray'ı birbirine düşüren Halil Dervişoğlu transferinde son dakika sürprizi yaşandı.

        Daha önce Beşiktaş'la anlaştığı öne sürülen milli futbolcu, son anda karar değiştirip eski kulübü Galatasaray'la el sıkıştı.

        23 yaşındaki genç futbolcu için son anda devreye giren sarı-kırmızılı yönetim transferi bitirdi.

        Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

        Sarı-kırmızılı kulüp, Halil Dervişoğlu'nun transferini kısa süre içinde açıklamaya hazırlanıyor.

        HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

        Halil Dervişoğlu, 8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya geldi. Küçük yaşta yeteneğiyle fark yaratan Halil Dervişoğlu, 10 yaşında Sparta Rotterdam akademisine katıldı. 2017-2018 sezonunda profesyonel kariyerine başlayan Halil Dervişoğlu, küme düşme play-off mücadelesi sırasında ilk kez takımın kadrosuna girmeyi başardı. 3 milyon Euro karşılığında Brentford'a transfer olan Halil Dervişoğlu, 2019-2020 sezonunda 7 maça çıktı. Sonrasında Twente'ye kiralandı. 10 maç Twente'nin formasını giyen Halil, gol ve asist üretemedi. 1 Ocak 2021 tarihinde sözleşmesi feshedildi.

        25 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray'a kiralanan Halil Dervişoğlu, yeteneğiyle Galatasaraylı taraftarların dikkatini çekmeyi başardı. İlerleyen dönemde son vuruşlardaki eksikliği nedeniyle Galatasaraylı taraftarlardan tepki görmeye başlayan Halil Dervişoğlu, 1 Eylül 2021 tarihinde bu sefer satın alma opsiyonu ile Galatasaray'a kiralandı. Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Halil Dervişoğlu, 2022-2023 sezonunda Burnley'e kiralandı. Milli futbolcunun Burnley ile kiralık sözleşmesi sona erdi.

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