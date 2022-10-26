Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi resmen sona erdi. Siyah-beyazlı kulüp, Fransız teknik adamla karşılıklı anlaşmaya vararak yollarını ayırdığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
KAP'ta yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Valerien Alexandre Ismael'in sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir.
BEŞİKTAŞ'TAN TEŞEKKÜR MESAJI
Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:
2021-22 sezonunun ikinci yarısından bu yana Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğünü yapmakta olan Valérien Ismaël’le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Valérien Ismaël’e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 26, 2022
ISMAEL'İN BEŞİKTAŞ'TAKİ İSTATİSTİĞİ
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