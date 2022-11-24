Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş döneminin başlamasıyla idari açıdan taşlar yerinden oynayacak.

Siyah beyazlı takımda başkan Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli sonrası takımın başına Şenol Güneş'i getirmek istemişti. Ancak sportif direktör Ceyhun Kazancı, Çebi'yi ikna ederek Valerien İsmael ile anlaşmıştı. Fransız teknik adamla yolların ayrılması sonrası Ceyhun Kazancı, Stevan Gerrard ve Domenico Tedesco'yu önerdi. İki teknik direktörün da boşta olduğunu belirten Kazancı bu kez başkan Ahmet Nur Çebi'den veto yedi.

Dün akşam Şenol Güneş ile İstanbul'da görüşen Çebi, 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Yarın göreve başlayacak olan tecrübeli teknik adam, 30 Ekim'de oynanacak Ümraniyespor maçında takımın başında olacak. Öte yandan Güneş, Kazancı ile çalışmak istemediğini Başkan Ahmet Nur Çebi'ye iletti. Başkan Çebi'nin tecrübeli teknik adamın bu talebini kabul ettiği öğrenildi.

2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ta 4 sezon görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşadı.

Siyah beyazlı takım Güneş yönetiminde çıktığı 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken, 46 kez berabere kaldı.