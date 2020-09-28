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Bolu'da orman yangını kısmen kontrol altında! 40 hektar zarar gördü

Bolu'nun Dörtdivan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 17 saat sonra kısman kontrol altına alındı. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim birimlerine ulaşmaması için çalışma yürütülen yangını kısmen kontrol altına almayı başardı Yaklaşık 40 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürmek için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor. Dün bölgeye giderek incelemelerde bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, can güvenliği için tedbiren yayla evlerini boşaltma çağrısı yapmıştı

Son dakika haberi... Bolu'daki orman yangını kontrol altında
AA

Bolu'nun Dörtdivan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın 40 hektarlık alanda etkili oldu. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim birimlerine ulaşmaması için çalışma yürütülen yangını kısmen kontrol altına aldı. Yaklaşık 40 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürmek için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor.

Köroğlu Dağları Ortaköy mevkiinde dün öğleden sonra ormanlık alanda çıkan yangına Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Zonguldak, Ankara ile Gerede, Yeniçağa, Dörtdivan ve Mengen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını, iş makinelerinin yardımıyla söndürmeye çalıştı.

Yangına, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden gelen toplam 250 personelin yanı sıra 47 arazöz, 6 itfaiye aracı ve 1 helikopterle müdahale etti. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim birimlerine ulaşmaması için çalışma yürütülen yangını kısmen kontrol altına aldı. Yaklaşık 40 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürmek için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor.

te yandan dün bölgeye giderek incelemelerde bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, can güvenliği için tedbiren yayla evlerini boşaltma çağrısı yapmıştı.

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