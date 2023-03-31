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Haberler Enerji Son dakika haberi: BOTAŞ'tan elektrik üretimi amaçlı gazda indirim açıklaması
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Son dakika haberi BOTAŞ'tan elektrik üretimi amaçlı gazda indirim açıklaması

BOTAŞ: Nisan itibariyle elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16.67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20.01 indirime gidiliyor

Son dakika haberi: BOTAŞ'tan elektrik üretimi amaçlı gazda indirim açıklaması
HABERTURK.COM / AA

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ)'ın internet sitesinde nisan ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Tabloda, doğal gazda nisan geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldığı belirtildi.

NİSAN AYINDA İNDİRİMLİ TARİFE

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine nisanda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

"İŞLETME GİDERLERİNDEKİ DEĞİŞİM DİKKATE ALINIYOR"

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, kuruluşun doğal gaz toptan satış fiyatlarının piyasa şaartları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlendiği ve tüketicilere sunulduğu savunuldu.

Yapılan açıklamada ek olarak, 2022 Ekim ayına göre, sanayide kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında 1 Nisan itibarıyla yüzde 52,43 ile yüzde 63,63 oranlarında, elektrik üretimi maksatlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında ise yüzde 51,52 oranında indirim yapıldığı belirtildi.

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Haberi Hazırlayan : Cem Özenen

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