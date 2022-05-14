Spor Toto 1. Lig'de Balıkesirspor'un ardından Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor da ligin bitimine 1 hafta kala küme düştü. Bandırmaspor, İstanbulspor, BB Erzurumspor ve Eyüpspor ise play-off oynamayı garantiledi.

BURSASPOR KÜME DÜŞTÜ

Spor Toto 1. Lig'de 37. haftasında play-off oynamayı garantileyen Royal Hastanesi Bandırmaspor, kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor'u konuk etti.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleye ev sahibi ekip hızlı başladı. 5. dakikada Kerim Avcı ile 1-0 öne geçen Royal Hastanesi Bandırmaspor, 6. dakikada Philippe Keny ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0

İlk yarının sonlarına doğru ise konuk Bursaspor, 2 dakikada 2 gol buldu. 41. dakikada Burak Altıparmak, farkı 1'e indiren (2-1) yeşil-beyazlı ekip, 42'de Massimo Bruno ile skoru eşitledi: 2-2

Mücadelenin ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Milutin Osmajic, 55. dakikada Bandırmaspor'u yeniden öne geçirdi: 3-2

Bandıma ekibinden Lokman Gör, 79. dakikada adeta Bussapor'un tüm umutlarını bitirdi: 4-2

Bursaspor, Pedro ile 90+4'te kazanılan penaltıyı gole çeviremedi ve Royal Hastanesi Bandırmaspor sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Daha önce play-off'u garantileyen Bandırmaspor, puanını 61'e çıkardı. 41 puanda kalan Bursaspor, lige veda etti.

Bursaspor, 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 2018-2019 sezonunda Süper Lig'e veda eden yeşil-beyazlı ekip, iki lig alta düşen ilk Süper Lig şampiyonu oldu.

MENEMENSPOR VEDA ETTİ

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Nasadoge Menemenspor sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek Spor Toto 2. Lig'e düştü.

Konuk ekibin gollerini 48. dakikada Sandro Lima, 82'de LuaLua ve 88. dakikada Aaron Tshibolaattı.

Ev sahibi takımın tek golü ise 66. dakikada (K.K) Gökhan Gül'den geldi.

Bu sonucun ardından Menemenspor bitime bir hafta kala Spor Toto 1. Lig'e veda etti. Sahadan galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği ise puanını 48'e yükseltti.

MANİSA, TUZLA’YI DEVİRDİ

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Manisa FK, Tuzlaspor'u konuk etti.

Müsabaka, 4-1'lik Manisa FK üstünlüğüyle noktalandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Okan, Gakpa, Hakan Barış ve Ozegovic'ten geldi.

Konuk takım adına Sedat Şahintürk'ün tek golü puan için yeterli olmadı.

Bu sonuçla 49 puana ulaşan ve son haftayı BAY geçecek Manisa FK, 8. sırada yer aldı.

Aynı puana sahip bir maçı eksik Tuzlaspor ise 7. sırada konumlandı.

3 PUANIN SAHİBİ BOLUSPOR

MKE Ankaragücü, Beypiliç Boluspor'a evinde 90 artı uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Boluspor Ankara deplasmanında 13. dakikada O. Roshi'nin golüyle 1-0 öne geçerek ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı.

Ankara ekibi, ikinci yarının başında 47. dakikada G. Zahid'in golülye beraberliği yakaladı. Mücadelede son sözü Boluspor'dan J. Novak söyledi ve Boluspor'u 2-1 üstünlüğe getiren golü attı.

Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede Ankara ekibi 67 puanda kalırken Boluspor ise puanını 47'e çıkardı.

SAMSUN’DA GOL SESİ ÇIKMADI

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor evinde İstanbulspor'u ağırladı. Mücadele 0-0'lık skorla sonuçlandı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı, her iki tarafta sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu skorla Samsunspor, puanını 48 yaparken İstanbulspor da puanını 59'a çıkardı.

ÜMRANİYE’DE GOL YOK

Sigorta Ümraniyespor ile Altaş Denizlispor karşı karşıya geldi.

Müsabaka, 0-0'lık eşitlikle noktalandı.

Daha önce Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Bereket Sigorta Ümraniyespor, bu sonuçla 67 puana ulaştı ve son haftaya lider girdi.

Puanını 46 yapan Altaş Denizlispor ise 13. sırada konumlandı ve ligde kaldı.

KOCAELİSPOR HAVLU ATTI

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Eyüpspor'a 2-1 yenilen Kocaelispor bitime bir hafta kala bir alt lige düştü.

Eyüp Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 8 ve 14. dakikada Gerson Rodrigues kaydetti.

Konuk ekibin tek golünü 61. dakikada penaltıdan İlyas Kubilay Yavuz attı.

Bu sonucun ardından 41 puanda kalan Kocaelispor ligin bitimine bir hafta kala Spor Toto 1. Lig'ee veda etti. Eyüpspor ise puanını 54'e yükseltti.

ERZURUM’DA KAZANAN YOK

Play-off'u daha önce garantileyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto 1.Lig'in 37. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.

Erzurumspor 2-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Erzurumspor'un golleri 4. dakikada Aaron Olanare ve 25. dakikada Arvydas Novikovas'tan gelirken, Keçiörengücü'nün gollerini 55. dakikada Emeka Friday Eze ve 57. dakikada Issa Djibrilla kaydetti.

Bu sonuçla Erzurumspor 58, Keçiörengücü 48 puana yükseldi.

Erzurumspor ligin son haftasında Denizlispor'a konuk olacak. Keçiörengücü ise şampiyon Ankaragücü'nü konuk edecek.