Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetti. Trabzonspor yönetimi bunun üzerine İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurarak kararın düzeltilmesini isteyecek. Bordo-mavili kulübün, kararla ilgili detayların ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

CAS'ın bu kararının ardından Süper Lig'den Avrupa'ya katılımlar şu şekilde olacak:

Başakşehir: Şampiyonlar Ligi grupları

Beşiktaş: Şampiyonlar Ligi ön eleme

Sivasspor: Avrupa Ligi grupları

Alanyaspor: Avrupa Ligi ön eleme

Galatasaray: Avrupa Ligi ön eleme

UEFA, 3 Haziran'da Trabzonspor'u finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa'dan 1 yıl men etmişti. UEFA, bordo-mavili kulübün 2016'da yaptığı finansal fair play anlaşmasının kurallarını ihlal ettiği, 15 Ekim 2019 tarihine kadar istenilen şartları yerine getirmemesi halinde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında UEFA organizasyonlarına katılım hakkı kazanması halinde bunlardan birinden men edileceği belirtmişti. Trabzonspor'un söz konusu tarihe kadar istenilen şartları yerine getirmesi halinde ise bu cezanın uygulanmayacağı kaydedilmişti.