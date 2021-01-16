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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Konuşmanın ardından toplam yatırım bedeli 1.37 milyar dolar olan 1 termik ve 3 jeotermal enerji santralının açılışı gerçekleştirildi. Tesisler Manisa’da yaklaşık 1700 kişiye istihdam sağlayacak

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Buradan tüm Manisa'ya selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

-Toplam yatırım bedeli 1.37 milyar dolara ulaşan 4 enerji tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum.

-Göreve geldiğimizden bu yana doğalgaz dağıtımına yaptığımız yatırımları 27 milyar lirayı buldu. Bugün 54.5 milyon vatandaşımız doğalgazın konforundan yararlanıyor. Doğalgazın ulaştığı toplam nüfus ise 68 milyondur.

-2020'de de doğalgaz yatırımlarımıza ara vermedik. 39 ilçe ve beldemizi doğalgaza kavuşturduk. 2021'de de yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz.

-Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış güruha rağmen hamdolsun Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık.

-Türkiye'nin büyümesi için olmazsa olmaz gördüğümüz elektrikte kurulu gücümüzü 18 yılda 3'e katlayarak 96 bin megavata ulaştırdık. Sadece üretimde değil, yenilenebilir enerji teknolojilerinde de merkez ülke olmayı hedefliyoruz. 2002'de sadece 18 megavat olan jeotermal kurulu gücümüz, bugün 1613 megavata ulaşmıştır. Bu rakamla Türkiye jeotermalde Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü sıraya yükselmiştir.

KURULU GÜCÜN YÜZDE 63.5'İ YERLİ KAYNAKLARDAN

-Bugün kurulu gücümüzün yüzde 63.5'i yerli kaynaklardan oluşuyor. Bu oranın yüzde 51.7'si ise yenilenebilir enerji kaynaklarına aittir yani temiz enerji. 'Bağımsız enerji, güçlü Türkiye' diyerek mümkün olduğu kadar yerli kaynaklarımıza dayalı bir enerji sektörü kurmayı amaçlıyoruz.

-Bugün açacağımız Soma Kolin Termik Santrali, yerli kömürün yüksek teknoloji ile buluştuğu güzel bir örnek. Bu proje ile yıllık yaklaşık 150 milyon dolarlık gaz ithalatını engelleyeceğiz. Tesisimiz Türkiye ve Avrupa'da belirlenen karbon emisyon değerlerini karşılayacaktır. Baca gazı arıtma sistemi ile de temiz kömür teknolojilerinde örnek olacaktır.

-Toplam maliyeti 1.37 milyar doları bulan 4 tesisin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm bu yatırımlarımızın Manisa'ya kazandırılmasında emeği geçen bakanlarımıza teşekkür ediyorum.

SOMA DOĞALGAZA KAVUŞTU

Konuşmanın ardından 1 termik ve 3 jeotermal enerji santralının açılışı gerçekleştirildi. Ayrıca Soma ve Kırkağaç ilçelerine doğalgaz arzını başlatıldı.

Devamı geliyor...

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