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Haberler İş-Yaşam Son dakika: Emekli maaş zammı ve ek gösterge farklarının ödeme tarihi belli oldu! Maaş farkları ne zaman yatacak?
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Son dakika haberi Emekli maaş zammı ve ek gösterge farklarının ödeme tarihi belli oldu

Emekli maaş zammı ve ek gösterge farkları, 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacak

Son dakika: Emekli maaş zammı ve ek gösterge farklarının ödeme tarihi belli oldu! Maaş farkları ne zaman yatacak?
HABERTURK.COM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2023 Yılı Ocak Dönemi Zam Farkları İle Harp veya Vazife Malullerinin 2022 Yılı Ek Ödemelerinin Ödenmesi" ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"I-Aylık ve Ek Gösterge Farkı Ödemesi

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır. Buna göre;

  • Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
  • Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
    • Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,
    • Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,
    • Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında

aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.384.079 kişiye ek gösterge farkı dahil ödenecek fark tutarı 7,8 Milyar TL’dir.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.

II- 2022 Yılı Ek Ödemesi

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 79’uncu maddesi gereğince, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme ödenmektedir. 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59.115 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 562,6 Milyon TL’dir.

Maluliyet Derecesi

Maluliyet Göstergesi

Ödenecek Tutar (TL)

1

40.000

17.347,36

2

36.000

15.612,62

3

31.000

13.444,20

4

28.000

12.143,15

5

25.000

10.842,10

6

22.000

9.541,05

9.541,05 TL ile 17.347,36 TL arasında değişen 2022 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır."

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