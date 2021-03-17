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HaberlerEnerjiSon dakika haberi: EPDK'dan akaryakıtta tavan fiyat kararı
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EPDK'dan akaryakıtta tavan fiyat kararı

EPDK Türkiye'nin tüm illerinde akaryakıtta tavan fiyat belirleme kararı aldı. Buna göre İstanbul Anadolu yakasında benzinin litresinin tavan fiyatı 7.08, Avrupa yakasında ise 7.07 lira olarak belirlendi. Tavan fiyat uygulaması 2 ay boyunca devam edecek

Son dakika haberi: EPDK'dan akaryakıtta tavan fiyat kararı
Akaryakıtta tavan fiyat uygulanacak
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Gizli zam yaptığı tespit edilen akaryakıt dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlatan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararını verdi.

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre bugün olağanüstü toplanan Kurul; tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek, ortaya çıkan kâr oyunlarının tekrarlanmaması amacıyla “tavan fiyat” uygulanması kararı aldı. Bu karar ile Türkiye’nin tüm illerinde uygulanacak tavan fiyatlar EPDK tarafından belirlenecek.

Üç büyük il için uygulanacak tavan fiyatları:

İl

Benzin Türleri (TL/LT)

Motorin Türleri (TL/LT)

ANKARA

7,13

6,49

İSTANBUL (ANADOLU)

7,08

6,44

İSTANBUL (AVRUPA)

7,07

6,43

İZMİR

7,16

6,52

Şirketler bu fiyatlardan daha yüksek meblağlarda kesinlikle satış yapamayacak. Yaptığının tespiti halinde EPDK tarafından hakkında soruşturma başlatılacak ve gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

'BAZI OYUNCULAR GEREKEN ADIMLARI ATMADI'

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz daha önce yaptıkları uyarılara rağmen bazı sektör oyuncularının gereken adımları atmadığını belirterek “Devletimiz, eşel mobil sistemi ile üzerine düşeni yaptı ancak ne yazık ki bazı şirketler kâr oyunları ile bu uygulamayı suiistimal etti.Yaptığımız incelemeler neticesinde tüketicimiz ve sektörümüz için en doğru kararı verdik” dedi.

EPDK Başkanı Yılmaz şunları söyledi:

“Bugün Kurulumuz olağanüstü toplanarak hem tüketicilerimizi hem de sektörümüzün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını korumak için tavan fiyat uygulaması kararı aldı. Kararımızın ardından tavan fiyattan daha aşağı rakamlarda akaryakıt satışı, daha fazla fiyat rekabeti bekliyoruz. Fiyatlarda 17 ila 20 kuruşluk indirimler olacak. Ancak kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak.”

EPDK SİTESİNDE YAYIMLANACAK

Enerji piyasalarında serbestliğe büyük önem verdiklerini ancak tüketicilerin mağdur edilmesine, sektörün zehirlenmesine müsaade etmeyeceklerini bir kez daha hatırlatan Başkan Yılmaz; “Toptan ve otomasyon satışlarındaki indirimlerin pazarlık gücü olmayan istasyon müşterilerinin üzerine zam olarak yüklenmesini izin vermeyiz. Tüketici grupları arasında çapraz sübvansiyona, serbest piyasanın yapısını bozacak manipülasyonlara da asla kayıtsız kalamayız. Hep söyledik; piyasalarımızın sağlıklı işleyişi için kanunla verilmiş yetkilerimizi kullanmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Umuyorum bu kararımız bütün sektör oyuncuları tarafından iyi anlaşılır, gereken mesaj alınır, fiyatlar konusunda gereken hassasiyet gösterilir”dedi.

Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek tavan fiyat uygulaması kapsamında il bazında fiyatlar; EPDK’nın resmi internet sitesinden yayınlanacak.

Tavan fiyat uygulaması 2 ay geçerli olacak. EPDK;daha önce 2009, 2014 ve 2015 yıllarında olmak üzere üç defa tavan fiyat uygulamasına gitmişti.

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