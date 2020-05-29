AA

Haydarpaşa Limanı'ndaki törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Libya ile vardığımız anlaşma uyarınca Türkiye Petrolleri, kendi ruhsat alanlarımızda petrol aramak için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Askı ve ilan sürecinin ardından yaklaşık 3-4 ay içerisinde buradaki ilk faaliyetlerimize de başlayabileceğiz" dedi.

"Önce sismik çalışmalar, ardından verilerin analiz edilmesiyle de nerelerde sondaj yapacağımızı belirleyeceğiz" ifadesini kullanan Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:

- Fatih sondaj gemimizi kutlu fethin 567. yıl dönümünde, bu kez Karadenizdeki ilk sondajı için yolcu ediyoruz. Fatih sondaj gemimiz, Karadenizdeki ilk sondajına 15 Temmuzda Tuna-1 lokasyonunda başlayacak

- Bu yıl başında filomuza kattığımız Kanuni sondaj gemimiz, geliştirme çalışmalarının ardından ilk kez Akdeniz'de sahaya inecek. Hedefimiz, bu yıl çalışmalarımızı tamamlamak.