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Son dakika haberi Fenerbahçe'den Edin Dzeko transferi açıklaması

Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde sona ulaştı. Yapılan açıklamada, golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a gelecek.

Son dakika: Fenerbahçe'den Edin Dzeko transferi açıklaması
HABERTURK.COM

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, her konuda anlaşma sağladığı Edin Dzeko'ya kavuşuyor. Golcü futbolcunun bugün İstanbul'a geleceği açıklandı.

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada, Inter'ın Bosnalı yıldızı Edin Dzeko transferinde sona yaklaşıldı. Golcü futbolcu bugün sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmeleri tamamlamak üzere bugün İstanbul'a gelecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelecektir" denildi.

Şampiyonlar Ligi’nde final oynama başarısı gösteren İnter'in golcüsü olan Dzeko, turnuvada 4 gol kaydetti.

Tüm kulvarlarda 52 maçta forma giyip 14 kez fileleri havalandıran 37 yaşındaki futbolcu 4 de asist yaptı.

Fenerbahçe’nin önerdiği 2 senelik kontratı kabul eden Edin Dzeko, imzaların atılması halinde, Ryan Kent'in ardından sarı lacivertlilerin 2. transferi olacak.

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