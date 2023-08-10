Fenerbahçe Fred transferi için Manchester United ile anlaştı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ismi Galatasaray'la da anılan Fred için Manchester United'la prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertlilerin, son detayların da görüşülmesinin ardından Brezilyalı orta sahanın transferini resmen açıklaması bekleniyor.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de yeniden hareketlilik yaşanıyor.
Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Fred bombasını patlatmak üzere...
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha Fred için bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk teklifte bulundu.
Yapılan görüşmelerin ardından sarı-lacivertliler, İngiliz kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.
Taraflar arasında detayların görüşüldüğü öğrenilirken, sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde transferi resmen açıklayabileceği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon 56 maça çıkan 30 yaşındaki orta saha, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi.