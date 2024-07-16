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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi!

        Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferini KAP'a bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 18:57 Güncelleme: 16.07.2024 - 19:03
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        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
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        Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

        Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Allan Irénée Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır.

        Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir." denildi.

        İSTANBUL'A GELİYOR

        Maxim'in ve ailesinin bugün sağlık kontrollerinden geçmek ve Fenerbahçe'ye imza atmak için 19:15'te İstanbul'a geleceği belirtildi.

        SEZON PERFORMANSI

        Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı. Fransız yıldız, 4 gol ve 10 asistlik bir performans ortaya koydu.

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