Galatasaray'da Fred gelişmesi! İngilizler duyurdu
Transferde gaza basan Galatasaray, Icardi hamlesinin ardından orta saha takviyesini de bir an önce gerçekleştirmek istiyor. Erden Timur geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Fred transferini noktalamak için İngiltere'ye giderken, Ada basınından bomba bir iddia geldi.
Son olarak Mauro Icardi'yi kadrosuna katarak hücum hattını güçlendiren Galatasaray'ın yeni hedefi orta saha takviyesi...
Sarı-kırmızılılar, listesinin ilk sırasında yer alan Leandro Paredes'te umduğunu bulamazken, gözünü Manchester United forması giyen Fred'e çevirdi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde Brezilyalı yıldızın transferini noktalamak için İngiltere'ye gitmişti.
Sky Sports'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar Brezilyalı orta saha ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat etti.
Fred'in Galatasaray'a transferinde sorun yaşanmasının beklenmediği ancak arada hala ücret farkı olduğu ifade edildi.
Galatasaray, Fred ile son pürüzleri de giderip, Manchester United ile yapılacak görüşmelerin ardından 30 yaşındaki futbolcunun transferini açıklamayı planlıyor.
Öte yandan deneyimli orta saha oyuncusu ile ilgilenen tek takımın Galatasaray olmadığı vurgulandı.
FRED KİMDİR?
Ülkesinin takımlarından Internacional altyapısında futbola başlayan Fred, daha sonra Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giydi.
Fred geçtiğimiz sezon ManU'da 56 resmi maçta 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.