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Sky Sports'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar Brezilyalı orta saha ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

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Fred'in Galatasaray'a transferinde sorun yaşanmasının beklenmediği ancak arada hala ücret farkı olduğu ifade edildi.