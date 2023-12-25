Son dakika haberi Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçını hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği açıklandı.
Giriş: 25.12.2023 - 15:09 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:13
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.