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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika haberi Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek - Galatasaray Haberleri

        Son dakika haberi Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçını hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 15:09 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:13
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        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

        Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

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