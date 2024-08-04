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        Haberler Spor Transfer Son dakika haberi Galatasaray Gabriel Sara transferini resmen açıkladı! - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi Galatasaray Gabriel Sara transferini resmen açıkladı!

        Galatasaray, Gabriel Sara'yı 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. 5 yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı orta sahaya yıllık 2 milyon 750 bin euro garanti ücret ödenecek. Sara, Jardel'i geride bırakarak Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 23:08 Güncelleme: 04.08.2024 - 23:45
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        Galatasaray transferi açıkladı!
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        Galatasaray, geçtiğimiz gece İstanbul'a getirdiği Gabriel Sara transferini resmen açıkladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha için Norwich City'ye 9 eşit taksitte toplam 18 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Söz konusu taksitlerin 3 sezona yayılarak ödeneceği de ayrıca ifade edildi.

        5 yıllık sözleşme imzalayan Sara'ya ise her sezon için 2 milyon 750 bin euro garanti ücet ödeneceği belirtildi.

        Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcu Gabriel Davi Gomes Sara ve kulübü Norwich City Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

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        Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte 18.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

        Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.750.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

        G.SARAY TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ!

        Gabriel Sara, Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti. Sarı-kırmızılı kulübün daha önceki en pahalı transferi 17 milyon euroyla Mario Jardel olmuştu.

        Sara ayrıca, Fenerbahçe'nin 19.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri'nin ardından Türk futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu.

        GABRIEL SARA KİMDİR?

        Gabriel Sara 26 Haziran 1999 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. Sao Paulo U17 takımıyla profesyonel kariyerine adım atan oyuncu Championship'te gösterdiği performansla dikkat çekti.

        22/23 sezonunda 10.5 milyon euro bonservis bedeliyle Norwich City'e transfer olan Sara, geçen sezon 53 maçta 14 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

        Gabriel Sara'nın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

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