Son dakika haberi Galatasaray Gabriel Sara transferini resmen açıkladı!

Galatasaray, geçtiğimiz gece İstanbul'a getirdiği Gabriel Sara transferini resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha için Norwich City'ye 9 eşit taksitte toplam 18 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Söz konusu taksitlerin 3 sezona yayılarak ödeneceği de ayrıca ifade edildi.

5 yıllık sözleşme imzalayan Sara'ya ise her sezon için 2 milyon 750 bin euro garanti ücet ödeneceği belirtildi.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Gabriel Davi Gomes Sara ve kulübü Norwich City Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

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Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte 18.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.750.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."