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Son dakika haberi - Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Son dakika haberi - Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu... Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. İşte detaylar

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  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Galatasaray rakibi kim? - Son Dakika Spor Haberleri

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yeni sezonundaki 2. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimiyle belirlendi.
  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Galatasaray rakibi kim? - Son Dakika Spor Haberleri

    Türkiye'yi "Devler Ligi"nde temsil edecek sarı-kırmızılı ekibin bu turdaki rakibi, Litvanya'nın Zalgiris Vilnius ile Kuzey Makedonya'nın Struga takımları arasındaki eşleşmenin galibi olacak.
  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Galatasaray rakibi kim? - Son Dakika Spor Haberleri

    İlk maçlar 25-26 Temmuz, rövanşlar ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, eşleşmede ilk maça deplasmanda çıkacak.
  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Galatasaray rakibi kim? - Son Dakika Spor Haberleri

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Galatasaray rakibi kim? - Son Dakika Spor Haberleri

    Zalgiris Vilnius (Litvanya) / Struga (Kuzey Makedonya)-Galatasaray

    Ballkani (Kosova) / Ludogorets (Bulgaristan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) / Valmiera (Letonya)

    Rakow Czestochowa (Polonya) / Flora Tallinn (Estonya) - Lincoln Red Imps (Cibraltar) / Karabağ (Azerbaycan)

    Klaksvik (Faroe Adaları) / Ferencvaros (Macaristan) - Hacken (İsveç) / The New Saints (Galler)

    HJK Helsinki (Finlandiya) / Larne (Kuzey İrlanda) - Molde (Norveç)

    Shamrock Rovers (İrlanda) / Ön elemeden gelen takım - Kopenhag (Danimarka)
  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Galatasaray rakibi kim? - Son Dakika Spor Haberleri

    Farul Constanta (Romanya) / Sheriff Tiraspol (Moldova) - Hamrun Spartans (Malta) / Maccabi Haifa (İsrail)

    Aris Limassol (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Partizani (Arnavutluk) / BATE Borisov (Belarus)

    Urartu (Ermenistan) / Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya) / Swift Hesper (Lüksemburg)

    GNK Dinamo (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan) / Dinamo Tiflis (Gürcistan)

    Dnipro-1 (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan)

    Servette (İsviçre) - Genk (Belçika)

Haberi Hazırlayan : İnanç Ergülen
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