Galatasaray uzun süredir uğraş verdiği Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı yıldızın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi!

Galatasaray'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Radamel Falcao García Zárate'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

— Habertürk Spor (@HTSpor) August 31, 2019

BİR BAKIŞTA FALCAO

TAM ADI: Radamel Falcao Garcia Zarate

DOĞUM TARİHİ: 10 Şubat 1986

YAŞ: 33

DOĞDUĞUİL: Santa Marta

UYRUĞU: Kolombiya

AYAK: Sağ

MEVKİ: Santrfor

BOYU: 1.77

PİYASADEĞERİ: 10 milyon Euro

MİLLİTAKIM: 88 maç 34 gol

SON SEZON İSTATİSTİKLERİ: 39 maç 16 gol 2 asist

ÖNCEKİ KULÜPLER: River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea

RADAMEL FALCAO KİMDİR?

Arjantin'in köklü kulüplerinden River Plate'te profesyonel kariyerine başlayan Falcao, 2009-2010 sezonunda Portekiz ekibi Porto'ya transfer olarak Avrupa kariyerine başladı.

Falcao, Porto ile 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi, Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası sevinçlerini yaşadı.

İki sezonluk Porto kariyerinden sonra İspanyol ekibi Atletico Madrid formasını giymeye başlayan Falcao, burada geçirdiği iki sezonda da UEFA Süper Kupa, UEFA Avrupa Ligi ve İspanya Kral Kupası zaferlerini tattı.

Porto'dan sonra Atletico Madrid'de de UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı havaya kaldıran Falcao, bu başarıyı iki sezon üst üste iki farklı takımla yaşadı.

2013-2014 sezonunda Fransız kulübü Monaco'nun kadrosuna kattığı Falcao, kiralık olarak İngiliz kulüpleri Manchester United ve Chelsea'de de forma giydi.

Son 3 sezonunu Monaco'da geçiren ve Fransız kulübü ile 2016-2017 sezonunda lig şampiyonluğu sevinci de yaşayan golcü futbolcu, geçtiğimiz sezon Fransa 1. Futbol Ligi'nde oynadığı 33 maçta 15 kez fileleri havalandırdı.