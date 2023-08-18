Son dakika haberi Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor!
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Hakim Ziyech bu gece İstanbul'a gelecek
Galatasaray, Hakim Ziyech'i İstanbul'a getiriyor. Sarı-kırmızılı takım, Londra'daki sağlık kontrollerinde sorun çıkmayan Faslı yıldızı bu gece İstanbul'a getirecek.
Ziyech, İstanbul'a gelmesinin ardından sponsor hastanede de sağlık kontrolünden geçecek ve 4 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.Faslı yıldız, Galatasaray'dan yıllık 4.5 milyon euro alacak.
Chelsea'de geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyen Hakim Ziyech bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağlamıştı.
Londra ekibi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek Hakim Ziyech'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro.
İngiliz ekibi, tecrübeli futbolcuyu 2020 yılında Ajax'tan 40 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.