Karabük'te yaşanan acı olay, edinilen bilgilere göre şöyle meydana geldi. Ürdün uyruklu Mohammed Ömer Abdelaziz Salman (24) idaresindeki motosiklet, gece saatlerinde Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

110 METRE SAVRULDULAR

AA'daki habere göre ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 110 metre savrulan motosikletin sürücüsü ile yanındaki Zahid Ali Abdallah Alsmadi'nin (23) yaşamını yitirdiği belirlendi.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Cenazeler, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Salman'ın sürücü belgesinin kullandığı araç cinsi için yetersiz olduğu anlaşıldı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİYDİLER

Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerin Karabük Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi.