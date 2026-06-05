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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İki üniversiteli gencin feci ölümü | Karabük haberleri | Son dakika haberleri

        Büyük acı! 2 üniversiteli 110 metre savruldu

        Karabük'te, aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 üniversite öğrencisi yola savruldu. İki genç olay yerinde hayatlarını kaybederken Karabük Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 10:10 Güncelleme:
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        Büyük acı! 2 üniversiteli 110 metre savruldu

        Karabük'te yaşanan acı olay, edinilen bilgilere göre şöyle meydana geldi. Ürdün uyruklu Mohammed Ömer Abdelaziz Salman (24) idaresindeki motosiklet, gece saatlerinde Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        110 METRE SAVRULDULAR

        AA'daki habere göre ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 110 metre savrulan motosikletin sürücüsü ile yanındaki Zahid Ali Abdallah Alsmadi'nin (23) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

        Cenazeler, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Salman'ın sürücü belgesinin kullandığı araç cinsi için yetersiz olduğu anlaşıldı.

        ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİYDİLER

        Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerin Karabük Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

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