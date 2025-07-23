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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Kamyon katliamı! 4 kişi öldü! | Son dakika haberleri

        Kamyon katliamı! 4 kişi öldü!

        Tekirdağ bir otomobil, Avrupa Otoyolu'nda yol çalışması yapılan kesimde ters yöne girdiği iddia edilen kamyonla çarpıştı. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 15:10 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:10
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        Kamyon katliamı! 4 kişi öldü!
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Gürhan Recep Tütüncü'nün kullandığı otomobil, Avrupa Otoyolu'nda yol çalışması yapılan kesimde ters yöne girdiği iddia edilen E.A'nın yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Tütüncü ile otomobilde bulunan Kamil Yücel, Mehmet Sakallı ve Tarık Bülbül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenazeler, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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