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        Son dakika haberi Konut fiyatlarında mayısta rekor sürdü

        Konut Fiyat Endeksi, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 103,6, reel olarak ise yüzde 45,0 oranında arttı. Dolar bazında İstanbul'da metrekare başına ortalama fiyat 1826 dolar, Türkiye'de ise 1195 dolar oldu. 2022 Ağustos'ta Türkiye genelinde 2016 Eylül'deki zirveyi geride bırakan fiyatlar, rekor serisini 10. aya taşıdı. İstanbul'da ise 6 ay üst üste rekor kırıldı

        Ahmet Hamdi Girgin
        agirgin@haberturk.com
        Giriş: 18.07.2023 - 14:41
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        Konut fiyatlarında mayısta rekor sürdü
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Konut Fiyat Endeksi Mayıs 2023 istatistiklerini açıkladı. Konut Fiyat Endeksi, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 103,6, reel olarak ise yüzde 45,0 oranında arttı. Türkiye genelinde metrekare başına ortalama fiyat 23 bin 573,7 TL olurken, İstanbul'da ise 36 bin 4,6 TL olarak açıklandı.

        DOLAR BAZINDA REKOR SERİSİNDE 10. AY

        Dolar bazında İstanbul'da metrekare başına ortalama fiyat 1826 dolar, Türkiye'de ise 1195 dolar oldu. 2022 Ağustos'ta Türkiye genelinde 2016 Eylül'deki zirveyi geride bırakan fiyatlar, rekor serisini 10. aya taşıdı. İstanbul'da ise 6 ay üst üste rekor kırıldı.

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        Rekor serisinin döviz kurundaki artış nedeniyle haziran ayı rakamlarında bitmesi bekleniyor.

        EN ÇOK DEĞERLENEN YERLER

        TCMB'nin açıkladığı verilere göre; fiyatların en çok arttığı bölgeler şöyle sıralandı:

        Zonguldak, Karabük, Bartın: Yüzde 135

        Edirne, Kırklareli, Tekirdağ: Yüzde 125,5

        Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır: Yüzde 120,8

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