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        Haberler Ekonomi Emlak Konut satışlarında yılın zirvesi - Emlak Haberleri

        Konut satışlarında yılın zirvesi

        Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artarak 127 bin 88 oldu. Bu rakam 2024'ün aylık olarak en yüksek satışı olarak kayıtlara geçti. Temmuz ayları açısından bakıldığında 2020'den beri en fazla satış gerçekleşti

        Giriş: 13.08.2024 - 10:03 Güncelleme: 13.08.2024 - 10:26
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        Konut satışlarında yılın zirvesi
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        TÜİK, 2024 Temmuz'a dair konut satış verilerini açıkladı. Temmuzda yılın en yüksek konut satış sayısına ulaşıldı. Satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artarak 127 bin 88 oldu.

        En fazla satışın yapıldığı iller 19 bin 47 ile İstanbul, 11 bin 364 ile Ankara ve 6 bin 659 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 61 ile Ardahan, 64 ile Hakkari ve 77 ile Bayburt oldu.

        2020'DEN BERİ EN YÜKSEK TEMMUZ PERFORMANSI

        Son dönemde özellikle krediye ulaşımda yaşanan sıkıntı nedeniyle önceki yılların gerisinde kalan konut satışı, temmuzda adeta patlama yaptı. Temmuz ayları karşılaştırıldığında 2020'den beri en yüksek satış performansına ulaşıldı. 2020'de yüzde 0,64 ile konut kredisi kampanyası yapıldığını hatırlatalım.

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        SADECE YÜZDE 9'U İPOTEKLİ

        127 bin 88 satışın sadece 11 bin 496'sı ipotekli olarak gerçekleşti. İpotekli konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 azaldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9,0 olarak gerçekleşti.

        İLK EL KONUTUN PAYI YÜZDE 32,1

        Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,9 artarak 40 bin 784 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 32,1 oldu. İkinci el konut satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artış göstererek 86 bin 304 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 67,9 oldu.

        YABANCIYA SATIŞTA 9 AYIN ZİRVESİ

        Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 azalarak 2 bin 350 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,8 olarak gerçekleşti. Satışta Ekim 2023'ten bu yana en yüksek rakama ulaşıldı. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 878 ile Antalya, 752 ile İstanbul ve 218 ile Mersin oldu.

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