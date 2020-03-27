Naime Sert nsert@haberturk.com

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 533 bini aştı. Hükümetler art arda paketler açıklarken bir çok sektörde ücretsiz izin ve tensikat yaşandı. İhtiyaç duyulan dayanışma ruhu bazı alanlarda kendini gösterdi. Salgının tedavisinde en çok ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerden solunum cihazı (Ventilatör) geliştiren Biosys Biyomedikal'e seri üretime geçmesi için savunma şirketlerinden ve Arçelik'ten destek geldi.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Biosys firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdiklerini duyurdu. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün de 250 adet sipariş ve bu konuda üretim yapan tüm yerli ve milli şirketlere teknolojik olarak mühendislik ve alt yapı hizmeti vereceklerini açıkladı. Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de destek açıklaması yaptı.

ARÇELİK ALTYAPISINI AÇTI

Koç Holding de solunum cihazı üretenlere iştiraki Arçelik'in alt yapısını açtı, üretim için bantlar hazırlandı.

100'e yakın mühendis, yerli solunum cihazını en hızlı şekilde üretmek için çalışıyor.



— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 27, 2020

SABANCI'NIN SUNUM'U HAZIR

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM),Kovid-19 mücadelesinde aktif rol alan kit geliştirici, antikor/biyolojik ajan üreten firmalar ve kamu kuruluşlarına altyapısını açtı. SUNUM, değerlendirme aşamasında olan NANOSIS projesi kapsamında "Sağlık için takip ve tanıya yönelik hızlı, ekonomik ve özgün nanoteknolojik bileşen, ürün ve sistemlerinin geliştirilmesi" temasıyla enfeksiyon hastalıklarının basit, hızlı ve ekonomik tanısı odağında çalışmalar planlıyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK

Koronavirüsle savaşta en ön cephede yer alan, bu süreçte büyük fedakarlıklar gösteren doktorlar ve sağlık çalışanlarının görevlerini ihtiyaç duydukları malzemelerin tedariki için de destek geldi. Bu konuda ilk harekete geçen Yemeksepeti'nin kurucusu ve CEO'su Nevzat Aydın oldu. Aydın 20 Mart'ta sosyal medya hesabından "Corona'ya karşı yürütülen bu savaşta, Sağlık Bakanlığımız bünyesinde çalışan doktor ve personelin ihtiyacı olan ekipmanın temininde kullanılmak üzere 1.000.000 TL bağışladığımızı duyuruyorum" diye yazdı.

Garanti BBVA, hastanelere destek olmak ve sağlık çalışanlarının acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere 10 milyon TL fon ayırdı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güçlendirme Vakfı'na, BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik toplam 200 bin liralık bağış yapıldığı açıklandı.

OTELLER KAPILARINI AÇTI

Koç Holding , Divan İstanbul ve Divan İstanbul City otellerini sağlık çalışanlarının hizmetine sundu.

The Marmara Yönetimi, Taksim Meydanı’nda bulunan otellerinin odalarını çevredeki hastanelerde görev yapan sağlık görevlilerine ücretsiz olarak açtı.

Türk Metal Sendikası da Ankara'daki 5 yıldızlı otelini tahsis etti.

Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Sakarya´nın Serdivan ilçesinde bulunan otelini tahsis etti.

Arçelik, Sağlık Personeli Destek Hareketi ile başlangıçta 170 hastaneye beyaz eşya ve küçük ev aleti bağışlayacağını duyurdu.

Ford Otosan, sağlık çalışanları için 3D (üç boyutlu) yazıcı ve basit kalıplarla komponent ve prototip üretimine başladıkları yüz maskelerinin seri üretimine hazır olduklarını açıkladı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB),sağlık personelinin kullanımı için yüz kalkanı çağrısı yapan "Sürdürülebilir Ulaşım İnisiyatifi"ne 2 bin 500 malzeme ile destek vereceğini duyurdu.

Ankara Sanayi Odası (ASO),Bilkent Şehir Hastanesine, üyeleri tarafından özel olarak üretilen uzun kullanımlı 300 adet tam yüz maskesi bağışında bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, sağlık çalışanlarına katkıda bulunabilmek amacıyla İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne 110 bin maske bağışladı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30 milyon maske yapımında kullanılacak kumaşı devlete hibe olarak vereceğini aktardı.

Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na 100 bin maske, 15 bin test kiti ve 3 bin koruyucu ekipman bağışladı.

Vodofone, Turkcell ve Türk Telekom sağlık çalışanları için 5 GB’lık data ve 500 dakikalık sesten oluşan bir paket için çalışmaya başladı.

Sanko Holding, Gaziantep Valiliği’nin "Kalbe Dokun, Gönül Kazan" sloganı ile başlattığı "Gönül Seferberliği" kampanyasına, 21 bin paket gıda yardımıyla destek sağladı.

İstanbul Valiliği 65 yaş üstü 50 bin ihtiyaç sahibine, 6 hafta boyunca 300 bin gıda kolisi dağıtılacağını açıklamıştı. Online teslimat firması "Getir", dağıtımı ücretsiz olarak yapacaklarını ayrıca 1.5 Milyon TL değerinde 10 bin koli ile de katkı vereceklerini duyurdu.



'BÜYÜKLER'E ÖZEL HİZMET

Kovid-19 önlemleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması üzerine oluşturulan "Vefa Sosyal Destek" grupları, ülkenin dört bir yanında "evde kal" çağrısına uyanların yardımına koşuyor. Şirketler de belli yaş üzerindeki müşterilerinin evden çıkmaması için kampanyalar başlattı. Migros, 61 ildeki 65 yaş üstü vatandaşlara özel bir saat dilimi ayırarak ücretsiz teslimat yaptığını açıkladı. Ayrıca, Valiliklerin talebi olur ise toplumsal seferberliğe katılarak ihtiyaç sahipleri için vatandaşların sanal market üzerinden gönderilerine destek verebileceğini duyurdu.

Getir uygulaması 65 yaş ve üzeri müşterilerinin siparişlerinde yüzde 10 indirim yapıyor ve teslimat ücreti almıyor. Benzer şekilde 'istegelsin' de 60 yaş ve üzerinden teslimat ücreti almıyor.

Pegasus ise 65 yaş ve üzeri müşterilerinin 30 Nisan'a kadar olan biletlerini bedava değiştiriyor.

ÇALIŞANA İKRAMİYE , MAAŞA ERKEN ÖDEME

Avrupa’nın ikinci, Türkiye'nin en büyük konteyner limanı Asyaport, sıkı koronavirüs tedbirlerini aldıktan sonra çalışmalarına ara vermeden devam ederken, yaklaşık 2 bin çalışanın Mart ayı maaşlarına ek olarak koronavirüs nedeniyle 1000 lira destek ikramiyesi ödeme kararı aldı.

Türkiye Finans Katılım Bankası koronavirüs sebebiyle alınan önlemler kapsamında çalışanlarının maaşlarını 1 hafta erken ödeyeceğini duyurdu.

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