Son dakika haberi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kentte saat 00.41'de yine Yeşilyurt merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem olmuştu.
Giriş: 10.07.2024 - 13:11 Güncelleme: 10.07.2024 - 13:15
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, deprem Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te kaydedildi. Sarsıntı 14,27 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 00.41'de 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ