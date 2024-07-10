Son dakika haberi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgede saha taramalarının sürdüğünü belirterek, gelen 3 ihbarın incelendiğini ve an itibari ile olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Kentte saat 00.41'de yine Yeşilyurt merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem olmuştu.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, deprem Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te kaydedildi. Sarsıntı 14,27 kilometre derinlikte gerçekleşti.
YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te meydana gelen depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına devam ettiğini belirtti.
Yerlikaya, "Gelen 3 ihbar incelenmiş olup an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 00.41'de 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.