Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol İngiltere
ABONE OL

Son dakika haberi | Manchester United, Ralf Rangnick'i resmen açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Ralf Rangnick'in getirildiğini açıkladı

Son dakika haberi | Manchester United, Ralf Rangnick'i resmen açıkladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, sezon sonuna kadar geçici teknik direktör olarak Ralf Rangnick'i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rangnick, "Manchester United'a katıldığım için heyecanlıyım ve kulüp için başarılı bir sezon yaşatmaya odaklandım." değerlendirmesinde bulundu.

63 yaşındaki teknik direktör, "Takım, yeteneklerle dolu ve harika bir gençlik ve deneyim dengesine sahip. Önümüzdeki altı ay boyunca tüm çabalarım, bu oyuncuların hem bireysel olarak hem de en önemlisi takım olarak potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için olacak." ifadelerini kullandı.

Manchester United, Premier Lig'de 13. hafta sonrasında 18 puanla lider Chelsea'nin 12 puan gerisinde 8. sırada yer alıyor.

Geçen hafta, Premier Lig'in 12. haftasında Watford'a deplasmanda 4-1 mağlup olduktan sonra Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer dönemi sona ermişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlanıyor
FUTBOL Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlanıyor
Fenerbahçe'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i
FUTBOL Pereira'nın 11'i!
Fenerbahçe’de hedef Isco
FUTBOL Hedef Real Madrid'in yıldızı!
Ayrılık yok, destek var! Beşiktaş'ta kritik zirve
FUTBOL Ayrılık yok, destek var!
Çebi ve Kocadağ antrenmanda
FUTBOL Çebi ve Kocadağ antrenmanda
Adil Gevrek: "Gönül isterdi ki 3 puan alalım"
FUTBOL "Gönül isterdi ki 3 puan alalım"
Real Madrid La Liga'da üst üste 4. galibiyetini aldı
FUTBOL Real Madrid 4'te 4 yaptı!
Hertha Berlin´in yeni teknik direktörü Tayfun Korkut
FUTBOL Tayfun Korkut'un yeni adresi!
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 1 yılda büyük yükseliş yakaladı
FUTBOL Avcı ile durdurulamıyor
Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB ilk
FUTBOL Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.