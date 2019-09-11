TFF, kulüplerin Süper Lig listelerini açıklarken Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertliler, Mehmet Ekici'yi TFF'ye verdiği Süper Lig listesine dahil etmedi!
Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği liste şöyle:
Garry Rodrigues, Max Kruse, Murat Sağlam, Zanka, Adil Rami, Luiz Gustavo, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Harun Tekin, Tolgay, Ahmet Özdoğan, Jailson, Victor Moses, Miha Zajc, Emre Belözoğlu, Alper Potuk, Ozan Tufan, Altay Bayındır, Mevlüt Erdinç, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Deniz Yılmaz, Muhammet Ömer Çaki, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muric, Deniz Türüç, Nabil Dirar, Mauricio Isla
ERTEN YOK, FERDİ VE OKAN OYNAYABİLİYOR
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici haricinde Erten Ersu, Okan Turp ve Ferdi Kadıoğlu da Süper Lig kadrosuna dahil etmedi.
Talimatnameye göre 1.1.1999'dan sonra doğan A Milli Takım'da oynama şartlarını taşıyan futbolcuların kadroya yazılmasına gerek yok. Ferdi Kadıoğlu ve Okan Turp bu kurala uyuyor.
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