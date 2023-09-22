Son dakika haberi MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde, saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeyinde 12 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.
SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDILAR
AA'da yer alan habere ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan terörist grup belirlendi.
"HAK ETTİKLERİ KARŞILIĞI VERİYORUZ"
Operasyonda PKK/YPG'li 12 terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlık açıklamasında, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz" ifadesi kullanıldı.