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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi... Mutemedin 'zimmet' oyunu!
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Mutemedin 'zimmet' oyunu! 4 yılda 3.2 milyon TL

Adana'da "nitelikli zimmet" suçu işledikleri ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuda görevli mutemedin, 4 personel arkadaşı ve bir sivil vatandaşla birlikte 2017 yılından bu yana zimmetlerine 3 milyon 181 bin 657 lira 94 kuruş geçirdiğini tespit etti

adana zimmet operasyonu
AA

Adana'da "nitelikli zimmet" suçu işledikleri ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamu kurumunun mutemedinin çeşitli masraflar bahanesiyle bakanlıktan fazladan para talep ettiği, gelen paraları kendisiyle birlikte 5 personel ve bir sivil vatandaşla zimmetlerine geçirdiğini tespit etti.

Şüphelilerin zimmetlerine 2017 yılından bu yana 3 milyon 181 bin 657 lira 94 kuruş geçirdiğini tespit eden ekipler, 6 zanlının adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

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