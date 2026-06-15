Zafer Samancı'nın haberine göre Konya’nın Selçuklu ilçesi Bosna Hersek mahallesinde, iddiaya göre, 72 yaşındaki Hacı İbrahim Odabaş arkadaşlarıyla okey oynarken heyecanlanıp sandalyesi ile birlikte yer değiştirmek istedi.

AYAĞI TAKILDI BETONA DÜŞTÜ

Odabaş, ayağının takılması sonucu metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaşlı adamın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.