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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Okey eğlencesi faciayla bitti | Konya haberleri | Son dakika haberleri

        Okey eğlencesi faciayla bitti

        Konya'da, arkadaşları ile bir kafenin teras katında okey oynayan 72 yaşındaki Hacı İbrahim Odabaş, sandalyesini düzeltmek isterken ayağa kalktığı sırada dengesini kaybederek teras katıdan beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Habertürk TV
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 11:29 Güncelleme:
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        Okey eğlencesi faciayla bitti

        Zafer Samancı'nın haberine göre Konya’nın Selçuklu ilçesi Bosna Hersek mahallesinde, iddiaya göre, 72 yaşındaki Hacı İbrahim Odabaş arkadaşlarıyla okey oynarken heyecanlanıp sandalyesi ile birlikte yer değiştirmek istedi.

        AYAĞI TAKILDI BETONA DÜŞTÜ

        Odabaş, ayağının takılması sonucu metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Yaşlı adamın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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