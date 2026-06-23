CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, dün Özgür Özel'in genel başkan olduğu dönemdeki MYK üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından bugün için parti grup toplantısının Özel başkanlığında yapılacağını söylemişti.

CHP Grup Başkanı Özel, katıldığı partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyet, kökleri ve gövdesiyle ayaktadır. Büyük sıkıntılar içindeyiz ama bilinmelidir ki milletin dediği olur. Değerli konuklarımızı ayrı ayrı selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz iyi ki varsınız. Partimizi hedef alan tüm saldırılara rağmen bugün yine milletimizin Meclis'indeyiz. Zor zamanlardan geçiyorum ama baskılara, kötülüklere teslim olmuyoruz. Konunun parti içi bir mesele olmadığını konunun milletin seçme ve seçilme hakkı olduğunu hem söyledim.

REKLAM

"ENGELLEMELERLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Geçen hafta 74 il başkanımız ve 81 ilden gelen delege imzalarını, genel merkeze götürdüler. Orada çok önemli tarihi bir açıklama yaptılar. 1004 delegemizin iradesini temsil eden ıslak imzalarını götürdüler. O günden itibaren de kurultayı bekliyoruz. Tabii, partililerimizin hiç tahammül edemediği açıklamalar var. Bir takım bahane ve engellemelerle karşı karşıyayız.

Tüm hukukçular durumun, tedbirin kurultaya engel olmadığını ve en kısa zamanda kurultay yapılabileceğini söyledi. Bunun aksini savunan tek bir hukukçu yok. Buna rağmen imzaları elde tutup, ilçe seçim kuruluna yollayıp bakalım ilçe seçim, il seçim kurulu ne diyor diye harekete geçmeyen, partiyi atamayla yönetmeye çalışan bir ekibin izahı yok.

O gün Kemal beye oy vermiş arkadaşlardan 520 tanesi şu an kurultay yapılsın diye imza vermiş durumdalar. O kurultayın kapanışında delegenin oraya gelip koşmasını, Kemal bey ayakta alkışlıyordu. O günkü kurultay ve üzerine yapılmış 3 kurultayın, delegelerin seçtiği il başkanları bugün hedefte.

"TARİHİ ÇAĞRI OLARAK SÖYLÜYORUM"

İl başkanları görevden alınmaya kalkılıyor. Kadın kolları ya da gençlik kolları başkanları ayrı bir prosedürle seçiliyor ve onların yerine, 30 yaşın altının seçtiği MYK'ye, 30 yaşını geçmiş bir ekip atama yapıyor. Bu ayıptan derhal kurtulmak gerekir. Bunu bir tarihi çağrı olarak söylüyorum; 2 milyon üyemiz adına, milletimiz adına, sokağın inancıyla, Kemal Bey'e tarihi kararı almasını, partiyi ve ülkeyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını ifade ediyorum.

"KÜRSÜYE MİLLETTEN ALDIĞIM YETKİYLE GELDİM"

Umut artık salonlarda değil, sokaklarda. O umudu Ankara'da, İzmir'de, Burdur'da, çiftçinin alın terinde, gençlerin direncinde gördüm. Ben bugün bu kürsüye milletten aldığım yetkiyle geldim.

Millet, ağır bir borç girdabında sürükleniyor. Üretici kazanamıyor, tüketici pazarda filesini dolduramıyor. Millet, kara bir düzenin içine sıkışmış durumda. Biz CHP olarak haziran ayında, temmuz ayında, ağustos ayında sorunları nasıl çözeceğimizi 81 ilde anlatmanın programını yapıp konuşurken, seçim için 186 bin sandık görevlisini belirlemişken, eylül ayı için seçim tatbikatına hazırlanmışken, bu yapılır mı bu partiye, bu yapılır mı? Ne partiye yapılır ne parti hak eder ne millet hak eder bunu.

"ORTA DİREK DİYE BİR ŞEY KALMADI"

Hep beraber kararlılıkla, durmadan bizim millete gitmeye, sokağa çıkmaya, bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizi anlatmaktan geri durmayacağız. Biz olmazsak kim konuşacak 5 aylık enflasyonun yüzde 16 çıktığını, 28 bin TL verilen asgari ücretinin 23 bin TL'ye gerilediğini. Asgari ücrete ara zam yapılması için bir kez daha bu çatı altında sadece iktidara değil, tüm siyasi parti vekillerine hatırlatıyor ve grubumuza emanet ediyorum. Emekliler, insanca ücret diyorlar. 20 bin TL olan en düşük emekli maaşı 5 ayda dibe yaslanmış durumda. Ortalama emekli maaşı ise 23 bin TL. 5 emekli bir olup şu an yoksulluk sınırının altında kalıyor.

Eskinin yoksulları deyim yerindeyse sürünüyor artık; orta direk diye bir şey kalmadı. 70 bin TL alan birisi bile yoksulluk sınırının yüzde 40 altında kalıyor. Bu düzene çomak sokacağız diyen CHP'ye de operasyon yapıyorlar. Bu mesele Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir mesele değildir. Bayramdan sonra butlan yönetimi yola koyulur diyorlardı. Ne oldu, direndik ve mücadelemizi sürdürüyoruz.

Bu yöntemle bizden kurtulamayacaklarını aksine daha azimli olacağımızı görecekler. Bunlar bizi hiç tanımamış, sanıyorlar ki durdurabilirim, sanıyorlar ki yıldırabilirim. Bu partinin ruhu içimizde oldukça durmayacağız.